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Станислав Сикорский
16 Февраля, 2019 18:34
В Петербурге огласили подробности обрушения в здании университета
Обрушение части крыши.
Источник: kp.ru
Санкт-Петербург, 16 Февраля - DIXINEWS.
Инцидент произошел в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий. Перекрытия обрушились с пятого по второй этажи.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России, площадь обрушения достигла 150 квадратных километров. Эвакуация затронула около шестидесяти человек.
Предварительной причиной аварии стало несоблюдение технических требований в проведении ремонта. Согласно не уточнённым данным, под обломками могут быть пострадавшие.
"Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", - отметили в МЧС.
К месту инцидента прибыли около полусотни спасателей и четырнадцать единиц спецтехники. Также по соответствующему адресу отправились и бригады скорой помощи.
Стоит отметить, что суббота, 16 февраля, была учебным днём в учреждении.
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