Эрдоган поставил точку в вопросе о покупке С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения Анкары приобрести российскую военную технику. Речь идёт о ракетных системах С-400.

Глава государства отметил, что давление со стороны Соединённых Штатов не имеет значения.

"Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали", - добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова изучить требования, представленные Вашингтоном. Однако сделано это будет с позиции интересов Турции.

Напомним, переговоры между турецкими и российскими властями о поставках С-400 начались к концу 2016 года. Официально Москва подтвердила факт соглашения между странами 12 сентября 2017 года.