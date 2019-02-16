Политика

Станислав Сикорский
16 Февраля, 2019 12:32

Эрдоган поставил точку в вопросе о покупке С-400

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин.
Источник: patriot-donetsk.ru
#Эрдоган

#техника

#сотрудничество
Анкара, 16 Февраля - DIXINEWS.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерения Анкары приобрести российскую военную технику. Речь идёт о ракетных системах С-400.

Глава государства отметил, что давление со стороны Соединённых Штатов не имеет значения.

"Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали", - добавил он.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова изучить требования, представленные Вашингтоном. Однако сделано это будет с позиции интересов Турции.

Напомним, переговоры между турецкими и российскими властями о поставках С-400 начались к концу 2016 года. Официально Москва подтвердила факт соглашения между странами 12 сентября 2017 года.

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