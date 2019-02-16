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Станислав Сикорский
16 Февраля, 2019 12:03
Исследователи-аматоры удивили простой версией о гибели группы Дятлова
Палатка группы Дятлова.
Источник: Открытые источники
Стокгольм, 16 Февраля - DIXINEWS.
Группа шведских исследователей отправилась к перевалу Дятлова. Они собирались изучить местность, где произошёл небезызвестный трагический инцидент.
По словам Ричарда Хольмгрена и Андреаса Лильгрена, они на лыжах повторили путь погибшей туристической группы. Затем они разбили палатку примерно в том же месте, где остановили на ночлег советские студенты.
Шведы предположили, что причиной гибели Игоря Дятлова и его спутников стала погода. Они убеждены в сильной буре, жертвами которой и стала группа.
"Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль", - предположил исследователь-аматор.
Лильегрен рассказал также о зловещей тишине, свидетелями которой они стали во время ночёвки на горе.
Я не могу представить себе ничего хуже, чем-то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело", - уточнил он.
Кроме того, шведские туристы заявили о несостоятельности теории о лавине, накрывшей палатку. Они полагают, что снежной массе попросту негде набрать скоро, так как склон слишком для того пологий.
Напомним, гибель девятерых студентов-туристов произошла в январе 1959 года. Поисковая группа обнаружила палатку, заваленную снегом. Тела погибших были выявлены в различных местах неподалеку. Они был очень легко одеты, как будто внезапно выскочили из палатки.
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