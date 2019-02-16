Общество

Станислав Сикорский
16 Февраля, 2019 12:03

Исследователи-аматоры удивили простой версией о гибели группы Дятлова

Палатка группы Дятлова.
Источник: Открытые источники
#туристы

#перевалдятлова

#исследование
Стокгольм, 16 Февраля - DIXINEWS.

Группа шведских исследователей отправилась к перевалу Дятлова. Они собирались изучить местность, где произошёл небезызвестный трагический инцидент.

По словам Ричарда Хольмгрена и Андреаса Лильгрена, они на лыжах повторили путь погибшей туристической группы. Затем они разбили палатку примерно в том же месте, где остановили на ночлег советские студенты.

Шведы предположили, что причиной гибели Игоря Дятлова и его спутников стала погода. Они убеждены в сильной буре, жертвами которой и стала группа.

"Я думаю, их накрыла необычайно сильная буря. Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль", - предположил исследователь-аматор.

Лильегрен рассказал также о зловещей тишине, свидетелями которой они стали во время ночёвки на горе.

Я не могу представить себе ничего хуже, чем-то, как они замерзали насмерть в темноте и легко одетые. Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело", - уточнил он.

Кроме того, шведские туристы заявили о несостоятельности теории о лавине, накрывшей палатку. Они полагают, что снежной массе попросту негде набрать скоро, так как склон слишком для того пологий.

Напомним, гибель девятерых студентов-туристов произошла в январе 1959 года. Поисковая группа обнаружила палатку, заваленную снегом. Тела погибших были выявлены в различных местах неподалеку. Они был очень легко одеты, как будто внезапно выскочили из палатки.

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