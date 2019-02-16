Таможенная служба предлагает расширить список продовольственного эмбарго

Письмо с данным предложением уже направлено в Минсельхоз. Продовольственное эмбарго в России действует с 2014 года.

Федеральная таможенная служба включила в список продэмбарго, который направила в Министерство сельского хозяйства России, живых животных, кроме чистопородных племенных, мясо и мясные субпродукты, рыбу, ракообразных и моллюсков.

Также ФТС в эмбарго добавила съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи и продукты их переработки. Молочная продукция тоже не осталась в стороне, в списке запретов и яйца птиц и мёд.

В свою очередь в Минсельхозе пояснили, что решения о введении со стороны Россией ограничений в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства и указами президента.

Продовольственное эмбарго действует в России с 2014 года. Тогда под запретом оказались много продуктов ввозимых с Запада. Это был ответ на санкции в отношении ряда российских компаний и людей. Отечественные сельхозпроизводители от этого остались только в выигрыше.

За последний год самыми активными партнёрами России во внешнеторговых оборотах стали Польша, Турция и Китай.