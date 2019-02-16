Экономика

Виктория Грей
16 Февраля, 2019 11:45

Таможенная служба предлагает расширить список продовольственного эмбарго

Санкционный товар на таможне.
Источник: Systema-dv.ru
#эмбарго

#продукты

#таможня
Москва, 16 Февраля - DIXINEWS.

Письмо с данным предложением уже направлено в Минсельхоз. Продовольственное эмбарго в России действует с 2014 года.

Федеральная таможенная служба включила в список продэмбарго, который направила в Министерство сельского хозяйства России, живых животных, кроме чистопородных племенных, мясо и мясные субпродукты, рыбу, ракообразных и моллюсков.

Также ФТС в эмбарго добавила съедобные корнеплоды и клубнеплоды, фрукты, орехи и продукты их переработки. Молочная продукция тоже не осталась в стороне, в списке запретов и яйца птиц и мёд.

В свою очередь в Минсельхозе пояснили, что решения о введении со стороны Россией ограничений в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства и указами президента.

Продовольственное эмбарго действует в России с 2014 года. Тогда под запретом оказались много продуктов ввозимых с Запада. Это был ответ на санкции в отношении ряда российских компаний и людей. Отечественные сельхозпроизводители от этого остались только в выигрыше.

За последний год самыми активными партнёрами России во внешнеторговых оборотах стали Польша, Турция и Китай.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин объяснил пользу уничтожения продуктов
Москвичей пообещали не оставить без продуктов
Россиян заставят правильно питаться
Читайте в рубрике:
Трамп решил объявить ЧП в США ради денег
Россиянам рекомендовали не мечтать о дешёвом бензине
Россиян начнут предупреждать о выходе на пенсию за 20 лет




Минобороны РФ рассекретило уникальные документы времен войны в Афганистане
"Европа лопнет!" США перешли к откровенному грабежу
Испытание новейшего танка Т-90МС
Препарат "Эреспал" отзывают с прилавков аптек из-за риска для здоровья
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган поставил точку в вопросе о покупке С-400
Стокгольм, 16 Февраля, 12:03.
Исследователи-аматоры удивили простой версией о гибели группы Дятлова
Москва, 16 Февраля, 11:45.
Таможенная служба предлагает расширить список продовольственного эмбарго
Москва, 16 Февраля, 09:55.
Испытание новейшего танка Т-90МС появилось на видео
Вашингтон, 16 Февраля, 08:50.
Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Ростов-на-Дону , 15 Февраля, 21:40.
Ростовские власти озвучили состояние опасной плотины
Москва, 15 Февраля, 19:25.
Девять мостов планируется построить в Москве в этом году
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:56.
Решена судьба Друзя на посту в лицее №239 после скандала
Самара, 15 Февраля, 18:49.
Самарская область пополнится новой особой территорией
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:30.
В Питере решили штрафовать автобусы за опоздания
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:12.
Названа причина увольнения глав трёх районов Санкт-Петербурга
Москва, 15 Февраля, 17:35.
В Донбассе готовы провести мобилизацию


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия