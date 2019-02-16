Испытание новейшего танка Т-90МС появилось на видео

Трансляцию опубликовал телеканал «Звезда». На записи видно проходимость танка и стрельбу в движении.

Новейший российский танк Т-90МС имеет модульную динамическую защиту, которая высокоэффективно защищает его со всех сторон от современного противотанкового оружия. Также специалисты улучшили эргономику танка.

Несмотря на большие показатели защищённости и огневой мощи, масса танка не превышает 50 тонн, благодаря чему он более мобильный нежели конкуренты.

Улучшено и 125-миллиметровое оружие на танке. В его боекомплект вошли управляемая ракета, осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом и другие разнообразные боеприпасы.

Танк Т-90, производства «Уралвагонзавода», стал самым продаваемым на мировом рынке. В 2011 году его цена составляла 118 миллионов рублей.