Армия и оружие

Виктория Грей
16 Февраля, 2019 09:55

Испытание новейшего танка Т-90МС появилось на видео

Танк Т-90МС.
Источник: Aviators.news
#испытание

#оружие

#танк
Москва, 16 Февраля - DIXINEWS.

Трансляцию опубликовал телеканал «Звезда». На записи видно проходимость танка и стрельбу в движении.

Новейший российский танк Т-90МС имеет модульную динамическую защиту, которая высокоэффективно защищает его со всех сторон от современного противотанкового оружия. Также специалисты улучшили эргономику танка.

Несмотря на большие показатели защищённости и огневой мощи, масса танка не превышает 50 тонн, благодаря чему он более мобильный нежели конкуренты.

Улучшено и 125-миллиметровое оружие на танке. В его боекомплект вошли управляемая ракета, осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом и другие разнообразные боеприпасы.

Танк Т-90, производства «Уралвагонзавода», стал самым продаваемым на мировом рынке. В 2011 году его цена составляла 118 миллионов рублей.

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