Спорт

Виктория Грей
16 Февраля, 2019 08:50

Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Сергей Харитонов перед боем.
Источник: Sport-express.ru
#бой

#Харитонов
Вашингтон, 16 Февраля - DIXINEWS.

Поединок проходил 15 февраля 2019 года в Анкасвилле США. Победитель не выявлен.

В рамках турнира Bellator 215 поединок между бойцом из России смешанного стиля (ММА) Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом признан несостоявшимся, сообщает «Советский спорт».

Уже на двенадцатой секунде встречи американец попытался пробить внутренний лоукик (удар в бедро), но попал россиянину в пах. Харитонов от продолжения боя отказался и его на носилках унесли с октагона.

В свою очередь судья данного боя заверил, что американский боец ненамеренно травмировал Сергея.

В активе Сергея Харитонова 34 поединка в ММА, из которых 28 — победные встречи. На счету Митриона 19 боев и 13 побед.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Швеция начала бахвалиться истребителем, уступающим российским Су
Тактаров озвучил прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора
У Поветкина рассказали о состоянии боксёра после нокаута от Джошуа
Читайте в рубрике:
Путин пошёл на тренировку по дзюдо и был травмирован
Аршавин захотел «отобрать» у бывшей жены 1 млн евро
«Ювентус» готовит трансфер громче, чем переход Роналду




Мировые СМИ считают встречу президентов России и Турции поражением Вашингтона
Препарат "Эреспал" отзывают с прилавков аптек из-за риска для здоровья
Дом в Красноярске, где прогремел взрыв газа, не был официально введени в эксплуатацию
Отец спасенного из-под завалов Вани Фокина встречал малыша в Магнитогорске
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган поставил точку в вопросе о покупке С-400
Стокгольм, 16 Февраля, 12:03.
Исследователи-аматоры удивили простой версией о гибели группы Дятлова
Москва, 16 Февраля, 11:45.
Таможенная служба предлагает расширить список продовольственного эмбарго
Москва, 16 Февраля, 09:55.
Испытание новейшего танка Т-90МС появилось на видео
Вашингтон, 16 Февраля, 08:50.
Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Ростов-на-Дону , 15 Февраля, 21:40.
Ростовские власти озвучили состояние опасной плотины
Москва, 15 Февраля, 19:25.
Девять мостов планируется построить в Москве в этом году
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:56.
Решена судьба Друзя на посту в лицее №239 после скандала
Самара, 15 Февраля, 18:49.
Самарская область пополнится новой особой территорией
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:30.
В Питере решили штрафовать автобусы за опоздания
Санкт-Петербург, 15 Февраля, 18:12.
Названа причина увольнения глав трёх районов Санкт-Петербурга
Москва, 15 Февраля, 17:35.
В Донбассе готовы провести мобилизацию


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия