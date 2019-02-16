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Виктория Грей
16 Февраля, 2019 08:50
Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Сергей Харитонов перед боем.
Источник: Sport-express.ru
Вашингтон, 16 Февраля - DIXINEWS.
Поединок проходил 15 февраля 2019 года в Анкасвилле США. Победитель не выявлен.
В рамках турнира Bellator 215 поединок между бойцом из России смешанного стиля (ММА) Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом признан несостоявшимся, сообщает «Советский спорт».
Уже на двенадцатой секунде встречи американец попытался пробить внутренний лоукик (удар в бедро), но попал россиянину в пах. Харитонов от продолжения боя отказался и его на носилках унесли с октагона.
В свою очередь судья данного боя заверил, что американский боец ненамеренно травмировал Сергея.
В активе Сергея Харитонова 34 поединка в ММА, из которых 28 — победные встречи. На счету Митриона 19 боев и 13 побед.
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