Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся

Поединок проходил 15 февраля 2019 года в Анкасвилле США. Победитель не выявлен.

В рамках турнира Bellator 215 поединок между бойцом из России смешанного стиля (ММА) Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом признан несостоявшимся, сообщает «Советский спорт».

Уже на двенадцатой секунде встречи американец попытался пробить внутренний лоукик (удар в бедро), но попал россиянину в пах. Харитонов от продолжения боя отказался и его на носилках унесли с октагона.

В свою очередь судья данного боя заверил, что американский боец ненамеренно травмировал Сергея.

В активе Сергея Харитонова 34 поединка в ММА, из которых 28 — победные встречи. На счету Митриона 19 боев и 13 побед.