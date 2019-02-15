Армия и оружие

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 17:35

В Донбассе готовы провести мобилизацию

Александр Бородай.
Источник: Ukraina.ru
#Донбасс

#Бородай

#Мобилизация
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.

Ответ на провокации Киева не заставит себя долго ждать. От украинских властей ждут всякого на фоне предвыборной кампании.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что в случае провокаций со стороны Киева в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках готовы быстро мобилизовать добровольческое движение. Его слова передал телеграм-канал «WarGonzo».

- Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки, - заверил Бородай. – В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно.

Отмечается, что такое заявление Бородай сделал в ходе совещания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, которое прошло в Москве в пятницу, 15 февраля. В мероприятии участвовал также помощник президента РФ Владислав Сурков. Само совещание было посвящено плану действий в условиях предвыборной кампании в Украине.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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