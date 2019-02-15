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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 17:35
В Донбассе готовы провести мобилизацию
Александр Бородай.
Источник: Ukraina.ru
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.
Ответ на провокации Киева не заставит себя долго ждать. От украинских властей ждут всякого на фоне предвыборной кампании.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что в случае провокаций со стороны Киева в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках готовы быстро мобилизовать добровольческое движение. Его слова передал телеграм-канал «WarGonzo».
- Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки, - заверил Бородай. – В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно.
Отмечается, что такое заявление Бородай сделал в ходе совещания Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, которое прошло в Москве в пятницу, 15 февраля. В мероприятии участвовал также помощник президента РФ Владислав Сурков. Само совещание было посвящено плану действий в условиях предвыборной кампании в Украине.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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