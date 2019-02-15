Культура

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 16:34

Знаменитый российский актёр уходит из кино

Владимир Машков.
Источник: Gazeta-tula.ru
#кино

#актёры

#Машков
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.

Он сыграл десятки ролей во многих фильмах. Но теперь заявляет, что не хватает времени.

Народный артист России Владимир Машков заявил, что намеревается оставить карьеру киноактёра. Как пояснил Машков, он сделает это после того, как выйдут в 2019 году два фильма с его участием.

- Кино – это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет, - признался Машков в беседе с «Пятым каналом».

«Кина не будет, электричество кончилось», пошутил актёр. На какой период он собирается оставить съёмки в фильмах, Машков не уточнил, так как пока сам не знает этого.

Напомним, весной 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра-студии после смерти её основателя и руководителя Олега Табакова. За свою карьеру Машков сыграл в таких картинах, как «Движение вверх», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Вор», «Делай, раз!» и многих других.

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