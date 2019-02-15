Политика

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 16:08

Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра

Александр Лукашенко.
Источник: kremlin.ru
#Лукашенко

#Путин

#Беларусь
Сочи, 15 Февраля - DIXINEWS.

Белорусский лидер заявил, что у него нет проблем с российским коллегой. Сегодня он находится с визитом в нашей стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Сочи, где проводил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что народы обеих стран должны сами решить, насколько серьёзной будет интеграция между двумя государствами. Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.

Белорусский лидер уточнил, что вопрос суверенитета России и Беларуси не рассматривается, так как «это святое», но Минск готов идти в единении настолько, насколько к этому готова Москва.

- Мы готовы настолько идти далеко в единении, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоём. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это – вопрос, - заметил Лукашенко.

При этом в администрации президента Беларуси заметили, что за три дня, которые Лукашенко находится в России, он не поднимал с Путиным вопрос налогового манёвра. Напомним, ранее по нему Минск требовал компенсаций, однако в Москве заявляли, что не обещали возместить потери белорусской стороны.

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