Власти отреагировали на задержание главы Baring Vostok

Нарушать закон нельзя никому, сказал представитель правительства. И если факты подтвердятся, последует наказание.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума «Сочи-2019» прокомментировал задержание в Москве американского инвестора, главы Baring Vostok Майкла Калви. Как пояснил Силуанов, если мошенничество, в котором подозревают топ-менеджера, подтвердится, то можно сказать лишь «не нужно нарушать законодательство».

- Если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин, - передаёт «РБК» заявление Силуанова.

Напомним, днём в пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании Майкла Калви и ещё троих менеджеров Baring Vostok, а также ещё двух топ-менеджеров из «Норвик Банка» и НАО «ПБК». Как пояснили в компании, дело касается коммерческих споров по банку «Восточный».