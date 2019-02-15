В России готовится ужесточение правил дорожного движения

Водителей заставят ездить медленнее. А скидки на некоторые штрафы хотят отменить.

МВД и министерство транспорта России внесли на рассмотрение в правительство предложения по ужесточению ответственности водителей за превышение скорости и отмене скидок на штрафы за некоторые нарушения ПДД.

Как пишет «Коммерсант», в Минтрансе выступают за введение штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч. В полиции поддерживают эту идею, уточнив, правда, что наказывать нужно лишь в границе населённых пунктов. При этом в ЦОДД предложили штрафовать за самое минимальное превышение скоростного режима.

Кроме того, в МВД считают, что пора отменить 50% скидку на оплату штрафа в короткий срок за такие нарушения, как неправильная парковка и стоянка, использование подложных или нечитаемых номеров.

В ЦОДД, в свою очередь, потребовали усилить ответственность за отказ пропустить пешехода, но в полиции напоминают, что штраф за это был увеличен в 2017 году, и число таких нарушений стало снижаться.