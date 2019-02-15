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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 14:46
В России готовится ужесточение правил дорожного движения
Сотрудник ДПС.
Источник: Gp.by
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.
Водителей заставят ездить медленнее. А скидки на некоторые штрафы хотят отменить.
МВД и министерство транспорта России внесли на рассмотрение в правительство предложения по ужесточению ответственности водителей за превышение скорости и отмене скидок на штрафы за некоторые нарушения ПДД.
Как пишет «Коммерсант», в Минтрансе выступают за введение штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч. В полиции поддерживают эту идею, уточнив, правда, что наказывать нужно лишь в границе населённых пунктов. При этом в ЦОДД предложили штрафовать за самое минимальное превышение скоростного режима.
Кроме того, в МВД считают, что пора отменить 50% скидку на оплату штрафа в короткий срок за такие нарушения, как неправильная парковка и стоянка, использование подложных или нечитаемых номеров.
В ЦОДД, в свою очередь, потребовали усилить ответственность за отказ пропустить пешехода, но в полиции напоминают, что штраф за это был увеличен в 2017 году, и число таких нарушений стало снижаться.
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