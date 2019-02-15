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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 14:26
Медведев потребовал создать потрет бедного населения
Дмитрий Медведев.
Источник: Globalmsk.ru
Сочи, 15 Февраля - DIXINEWS.
Глава правительства хочет точно знать, в чём нуждаются малообеспеченные граждане. Такую задачу он поставил руководителям регионов.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» перед главами регионов призвал создать социальный портрет бедности в стране. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
Как пояснил глава правительства, сейчас в России более 19 млн человек, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Им помогают органы социальной защиты на основе сухих цифр и стандартного набора данных, и от такой обезличенной картины следует уходить.
- Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненных проблем, его потребностей, посмотреть, какое у него образование, возможности, состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно, - передаёт пресс-служба правительства слова Медведева.
Дмитрий Медведев добавил, что проблемы бедности лежат не только в социальной, но и в экономической плоскости, а задача властей – предоставить спектр возможностей. А уже сами граждане решат, воспользоваться ими или нет.
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