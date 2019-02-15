Взорвавшийся дом в Красноярске оказался самостроем

К такому выводу пришло следствие. Двоих собственников уже допрашивают.

В СУ СКР по Красноярскому краю в ходе расследования дела о взрыве газа в жилом доме Красноярска выяснили, что здание является самостроем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном порядке как жилые помещения, по сути является «самостроем» и в 2016 году вынесено решение о его сносе, - пояснили правоохранители.

Сейчас следователи беседуют с двумя из трёх собственников здания, пояснили в ведомстве.

Напомним, взрыв в Центральном районе Красноярска прогремел в четверг, 14 февраля, около 21:10 часов. Под завалами были найдены тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, живших в разных квартирах. Эпицентр взрыва находился в квартире погибшего горожанина.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».