Силовые структуры

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 13:12

Взорвавшийся дом в Красноярске оказался самостроем

Место происшествия в Красноярске.
Источник: Ianews.kz
#СКР

#взрывгаза

#самострой
Красноярск, 15 Февраля - DIXINEWS.

К такому выводу пришло следствие. Двоих собственников уже допрашивают.

В СУ СКР по Красноярскому краю в ходе расследования дела о взрыве газа в жилом доме Красноярска выяснили, что здание является самостроем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Здание построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном порядке как жилые помещения, по сути является «самостроем» и в 2016 году вынесено решение о его сносе, - пояснили правоохранители.

Сейчас следователи беседуют с двумя из трёх собственников здания, пояснили в ведомстве.

Напомним, взрыв в Центральном районе Красноярска прогремел в четверг, 14 февраля, около 21:10 часов. Под завалами были найдены тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, живших в разных квартирах. Эпицентр взрыва находился в квартире погибшего горожанина.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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