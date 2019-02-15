Названа очередная страна, где может произойти «Майдан»

В конце месяца там пройдут выборы. И к власти могут прийти «левые», которые не по нраву Штатам.

Секретарь Совета безопасности Росси Николай Патрушев считает, что Запад может организовать «Майдан» в Молдавии после выборов. Патрушев заявил, что такой вариант развития событий возможен в случае победы социалистов на голосовании в парламент.

- США и страны ЕС организуют правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнут их к импичменту президент, - сказал Патрушев «Комсомольской правде».

При этом как в Вашингтоне, так и в Брюсселе «не скрывают желания» продвинуть в правительстве и парламента Молдавии сторонников евроатлантической ориентации, добавил Николай Патрушев.

Отметим, выборы в парламент Молдавии состоятся 24 февраля. По последним опросам лидирует партия социалистов Игоря Додона, действующего главы государства, который «не устраивает Запад».