Армия и оружие

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 11:48

Горбачёв рассказал, как принималось решение о выводе войск из Афганистана

Вывод войск из Афганистана.
Источник: Novorossia.su
#Горбачёв

#СССР

#Афганистан
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.

Сегодня 30 лет с того дня, как СССР завершил вывод своих войск из Афганистана. К круглой дате последний президент уже несуществующей страны рассказал, почему было принято решение вывести контингент.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв вспомнил, как тридцать лет назад выводились советские войска из Афганистана. По его словам, такое решение было принято после многочисленных обсуждений.

Горбачёв подчеркнул, что с самого начала все подчёркивали, что афганская проблема не имеет военного решения.

- Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами – США, Ираном, Пакистаном, другими странами - удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Поставили точку в этой печальной главе, - сказал Горбачёв в беседе с РИА «Новости».

Решение о вводе войск в Афганистан Горбачёв назвал ошибкой, которое заслуживает политического и морального осуждения. Однако это не должно бросать тень на военных, выполнявших приказ, резюмировал последний президент Советского Союза.

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