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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 11:23
Захарова ответила на угрозы Болтона
Мария Захарова.
Источник: Ee.sputniknews.ru
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.
В США предостерегли другие страны от сотрудничества с режимом Мадуро. В Москве ответили на подобные заявления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который на своей странице в твиттере предостерёг другие страны от сотрудничества с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
- Те, кто строит заговоры с Мадуро, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями, - заявил Болтон.
Захарова ответила Болтону на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- СМИ: «Болтон пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты Венесуэлы». Своим блокноту и ручке, что ли? – написала дипломат.
Так Мария Захарова намекнула на недавние сообщения СМИ, в которых утверждалось, что в блокноте Джона Болтона содержалась запись о пяти тысячах солдат в Колумбию, с которой Венесуэла состоит в напряжённых отношениях.
Напомним, политический кризис обострился в Каракасе 23 января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. главы государства.
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