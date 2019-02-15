Захарова ответила на угрозы Болтона

В США предостерегли другие страны от сотрудничества с режимом Мадуро. В Москве ответили на подобные заявления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который на своей странице в твиттере предостерёг другие страны от сотрудничества с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

- Те, кто строит заговоры с Мадуро, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями, - заявил Болтон.

Захарова ответила Болтону на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- СМИ: «Болтон пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты Венесуэлы». Своим блокноту и ручке, что ли? – написала дипломат.

Так Мария Захарова намекнула на недавние сообщения СМИ, в которых утверждалось, что в блокноте Джона Болтона содержалась запись о пяти тысячах солдат в Колумбию, с которой Венесуэла состоит в напряжённых отношениях.

Напомним, политический кризис обострился в Каракасе 23 января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. главы государства.