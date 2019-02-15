Трамп решил объявить ЧП в США ради денег

Глава Белого дома настаивает на возведении стены на границе с Мексикой. Но для этого нужны миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой. Как пишет «Bloomberg», на реализацию проекта необходимы 8 млрд долларов.

Ожидается, что в пятницу, 15 февраля, Трамп подпишет законопроект о финансировании правительства до сентября 2019 года, который накануне одобрили в конгрессе. В нём заложены 1,375 млрд долларов на 88 километров стены.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Дональд Трамп примет и другие меры, в том числе режим ЧП, чтобы обеспечить национальную безопасность и остановить гуманитарный кризис на границе. Вероятнее всего, президент США объявит о чрезвычайном положении сразу после подписания документа.

При этом в Демократической партии заранее дали понять Трампу, что будут выступать против его инициативы по перераспределению федеральных средств.