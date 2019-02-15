Экономика

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 10:15

Трамп решил объявить ЧП в США ради денег

Дональд Трамп.
Источник: Alwayslovingyou.livejournal.com
#Трамп

#США

#стена
Вашингтон, 15 Февраля - DIXINEWS.

Глава Белого дома настаивает на возведении стены на границе с Мексикой. Но для этого нужны миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы добиться выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой. Как пишет «Bloomberg», на реализацию проекта необходимы 8 млрд долларов.

Ожидается, что в пятницу, 15 февраля, Трамп подпишет законопроект о финансировании правительства до сентября 2019 года, который накануне одобрили в конгрессе. В нём заложены 1,375 млрд долларов на 88 километров стены.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Дональд Трамп примет и другие меры, в том числе режим ЧП, чтобы обеспечить национальную безопасность и остановить гуманитарный кризис на границе. Вероятнее всего, президент США объявит о чрезвычайном положении сразу после подписания документа.

При этом в Демократической партии заранее дали понять Трампу, что будут выступать против его инициативы по перераспределению федеральных средств.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Гуайдо оказался завербованным агентом США
Дональд Трамп оправдался за то, что мало работает
В США придумали, как помешать «Северному потоку-2»
Читайте в рубрике:
Россиянам рекомендовали не мечтать о дешёвом бензине
Россиян начнут предупреждать о выходе на пенсию за 20 лет
Прокуратура заинтересовалась отношениями ФАС и «ДМП-РМ»




Мировые СМИ считают встречу президентов России и Турции поражением Вашингтона
Дом в Красноярске, где прогремел взрыв газа, не был официально введени в эксплуатацию
Отец спасенного из-под завалов Вани Фокина встречал малыша в Магнитогорске
Погоня за прибылью: почему в России не существует качественных пельменей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Собянин:«Москва поддерживает ветеранов-афганцев и семьи погибших. Будем делать это и впредь»
Москва, 15 Февраля, 15:27.
Власти отреагировали на задержание главы Baring Vostok
Москва, 15 Февраля, 14:46.
В России готовится ужесточение правил дорожного движения
Сочи, 15 Февраля, 14:26.
Медведев потребовал создать потрет бедного населения
Красноярск, 15 Февраля, 13:12.
Взорвавшийся дом в Красноярске оказался самостроем
Москва, 15 Февраля, 12:45.
Реставрацию фонтанов завершают на ВДНХ
Москва, 15 Февраля, 12:42.
Названа очередная страна, где может произойти «Майдан»
Москва, 15 Февраля, 11:48.
Горбачёв рассказал, как принималось решение о выводе войск из Афганистана
Москва, 15 Февраля, 11:23.
Захарова ответила на угрозы Болтона
Екатеринбург, 15 Февраля, 11:08.
Екатеринбуржцы поддержали новый храм у театра, но с оговорками
Омск, 15 Февраля, 10:50.
Стало известно, во что Омску обходится "армия чиновников"
Новосибирск, 15 Февраля, 10:40.
В Новосибирске учредят новый комитет


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия