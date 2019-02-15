Политика

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 09:32

Япония решила отменить визы для россиян

Япония.
Источник: Safereactor.cc
#Япония

#визы

#безвизовыйрежим
Токио, 15 Февраля - DIXINEWS.

Этот вопрос будут обговаривать дипломаты на следующей неделе. Так Токио хочет задобрить Москву.

Власти Японии в ближайшее время могут отменить краткосрочные визы для россиян. Как пишет газета «Sankei» со ссылкой на источники среди чиновников, японское правительство начало изучать данный вопрос.

Как выяснилось, в понедельник, 18 февраля, эту тему обсудят главы МИД двух стран Сергей Лавров и Таро Коно, которые проведут встречу в Мюнхене.

По задумке Токио, россиянам могут разрешить въезд в Японию без визы на 90 дней. При этом необходимо будет предварительно зарегистрировать данные загранпаспорта в консульских учреждениях.

Подобные меры на японской территории уже действуют к туристам из ОАЭ и Индонезии. Предполагается, что данный шаг поможет смягчить отношения между Москвой и Токио на фоне желания обеих стран заключить мирный договор.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия будет расширять практику безвизового въезда
Япония отказалась претендовать на Курильские острова
Эксперт назвал исход в случае войны РФ с Японией
Читайте в рубрике:
Захарова ответила на угрозы Болтона
Захарова посмеялась над новыми санкциями
Штрафы за неуважение властей вырастут в разы




Отец спасенного из-под завалов Вани Фокина встречал малыша в Магнитогорске
Дом в Красноярске, где прогремел взрыв газа, не был официально введени в эксплуатацию
Мировые СМИ считают встречу президентов России и Турции поражением Вашингтона
Погоня за прибылью: почему в России не существует качественных пельменей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Собянин:«Москва поддерживает ветеранов-афганцев и семьи погибших. Будем делать это и впредь»
Москва, 15 Февраля, 15:27.
Власти отреагировали на задержание главы Baring Vostok
Москва, 15 Февраля, 14:46.
В России готовится ужесточение правил дорожного движения
Сочи, 15 Февраля, 14:26.
Медведев потребовал создать потрет бедного населения
Красноярск, 15 Февраля, 13:12.
Взорвавшийся дом в Красноярске оказался самостроем
Москва, 15 Февраля, 12:45.
Реставрацию фонтанов завершают на ВДНХ
Москва, 15 Февраля, 12:42.
Названа очередная страна, где может произойти «Майдан»
Москва, 15 Февраля, 11:48.
Горбачёв рассказал, как принималось решение о выводе войск из Афганистана
Москва, 15 Февраля, 11:23.
Захарова ответила на угрозы Болтона
Екатеринбург, 15 Февраля, 11:08.
Екатеринбуржцы поддержали новый храм у театра, но с оговорками
Омск, 15 Февраля, 10:50.
Стало известно, во что Омску обходится "армия чиновников"
Новосибирск, 15 Февраля, 10:40.
В Новосибирске учредят новый комитет


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия