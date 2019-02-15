Япония решила отменить визы для россиян

Этот вопрос будут обговаривать дипломаты на следующей неделе. Так Токио хочет задобрить Москву.

Власти Японии в ближайшее время могут отменить краткосрочные визы для россиян. Как пишет газета «Sankei» со ссылкой на источники среди чиновников, японское правительство начало изучать данный вопрос.

Как выяснилось, в понедельник, 18 февраля, эту тему обсудят главы МИД двух стран Сергей Лавров и Таро Коно, которые проведут встречу в Мюнхене.

По задумке Токио, россиянам могут разрешить въезд в Японию без визы на 90 дней. При этом необходимо будет предварительно зарегистрировать данные загранпаспорта в консульских учреждениях.

Подобные меры на японской территории уже действуют к туристам из ОАЭ и Индонезии. Предполагается, что данный шаг поможет смягчить отношения между Москвой и Токио на фоне желания обеих стран заключить мирный договор.