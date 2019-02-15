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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 09:32
Япония решила отменить визы для россиян
Япония.
Источник: Safereactor.cc
Токио, 15 Февраля - DIXINEWS.
Этот вопрос будут обговаривать дипломаты на следующей неделе. Так Токио хочет задобрить Москву.
Власти Японии в ближайшее время могут отменить краткосрочные визы для россиян. Как пишет газета «Sankei» со ссылкой на источники среди чиновников, японское правительство начало изучать данный вопрос.
Как выяснилось, в понедельник, 18 февраля, эту тему обсудят главы МИД двух стран Сергей Лавров и Таро Коно, которые проведут встречу в Мюнхене.
По задумке Токио, россиянам могут разрешить въезд в Японию без визы на 90 дней. При этом необходимо будет предварительно зарегистрировать данные загранпаспорта в консульских учреждениях.
Подобные меры на японской территории уже действуют к туристам из ОАЭ и Индонезии. Предполагается, что данный шаг поможет смягчить отношения между Москвой и Токио на фоне желания обеих стран заключить мирный договор.
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