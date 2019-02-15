Путин пошёл на тренировку по дзюдо и был травмирован

Тренировка по дзюдо в Сочи.

К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Глава государства обошёлся обычным пластырем.

Президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки по дзюдо в сочинском «Юг-спорте» получил повреждение. Об этом пишет «ТАСС».

Как выяснилось, в ходе спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым Путин травмировал безымянный палец на правой руке. Однако наложив обычный пластырь, президент продолжил тренировку, проведя на татами около часа.

Закончив отрабатывать приёмы и броски, Путин поговорил со спортсменами. Как признался глава государства, дзюдо помогает ему смотреть на мир без «розовых очков».

- На жизнь смотришь по-другому, - сказал Путин. – Всё начинает получаться, такое комплексное воздействие.

После тренировки по дзюдо, как пишет пресс-служба Кремля, Владимир Путин отправился на арену «Ледяной клуб», где встретился с главой федерации кёрлинга России Дмитрием Свищёвым.