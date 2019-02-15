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Константин Большаков
15 Февраля, 2019 09:04
Путин пошёл на тренировку по дзюдо и был травмирован
Тренировка по дзюдо в Сочи.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 15 Февраля - DIXINEWS.
К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Глава государства обошёлся обычным пластырем.
Президент РФ Владимир Путин в ходе тренировки по дзюдо в сочинском «Юг-спорте» получил повреждение. Об этом пишет «ТАСС».
Как выяснилось, в ходе спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым Путин травмировал безымянный палец на правой руке. Однако наложив обычный пластырь, президент продолжил тренировку, проведя на татами около часа.
Закончив отрабатывать приёмы и броски, Путин поговорил со спортсменами. Как признался глава государства, дзюдо помогает ему смотреть на мир без «розовых очков».
- На жизнь смотришь по-другому, - сказал Путин. – Всё начинает получаться, такое комплексное воздействие.
После тренировки по дзюдо, как пишет пресс-служба Кремля, Владимир Путин отправился на арену «Ледяной клуб», где встретился с главой федерации кёрлинга России Дмитрием Свищёвым.
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