Культура

Константин Большаков
15 Февраля, 2019 08:40

СК РФ выяснит, почему Ланового не пустили на самолёт «Победы»

Василий Лановой.
Источник: Ugorizont.ru
#СКР

#Победа
Москва, 15 Февраля - DIXINEWS.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Перевозчик ранее жаловался на размер багажа артиста.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства отказа пустить на борт самолёта авиакомпании «Победа» народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, 14 февраля Лановой собирался вылететь в Ростов на годовщину освобождения города от фашистов, где запланировал творческую встречу с жителями города. Но при прохождении регистрации в московском аэропорту сотрудники «Победы» не пропустили артиста на борт из-за размера ручной клади.

В СК РФ выразили сожаление, что перевозчик не пошёл навстречу Лановому и не разрешил ситуацию, просто отказав в перелёте. В случившемся «Победа» обвинила помощников артиста, которые не подготовились к «жёстким правилам» авиакомпании.

Теперь по итогу проверки о нарушении прав Василия Ланового будет приниматься процессуальное решение.

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