Власти Москвы приняли решение по поводу марша в память о Немцове

Мероприятие состоится через десять дней. Чиновники одобрили шествие.

Оппозиционер Илья Яшин на своей странице в твиттере заявил, что власти Москвы одобрили проведения марша памяти Бориса Немцова. Мероприятие состоится 24 февраля – сторонники покойного политика пройдут по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

- Оргкомитет Марша Немцова завершил переговоры с мэрией. Акция состоится в воскресенье 24 февраля, - написал Яшин в соцсети.

Как заявили в департаменте региональной безопасности столицы, шествие действительно согласовано с властями, пишет ТАСС. В 13 часов участники начнут собираться, а в 14 часов начнётся сам марш.

Напомним, Борис Немцов был застрелен недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За преступление осудили пятерых выходцев из Чечни, однако заказчика убийства пока не нашли.