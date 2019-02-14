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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 21:22
Россиянам рекомендовали не мечтать о дешёвом бензине
Дмитрий Козак.
Источник: Rusinvestforum.org
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.
Снижение цен на топливо маловероятно. Так думают в правительстве.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что в ближайшее время цены на бензин в стране снижаться не будут. Это связано с рыночными механизмами, пояснил чиновник.
- Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались, - пояснил Козак «РБК».
Козак добавил, что правительство старалось сдержать «галопирующий рост цен» на топливо, однако снизить их будет очень трудно в условиях рыночной экономики. Кроме того, Россия попала в сложную ситуацию – цены на бензин оказались зависимы от курсов валют и мировых цен на нефть.
Вице-премьер заметил, что сейчас внутренний рынок для российских нефтяников стал более привлекательным, чем внешний, но даже несмотря на переизбыток бензина на рынке, дешеветь о не начнёт.
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