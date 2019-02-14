Экономика

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 21:22

Россиянам рекомендовали не мечтать о дешёвом бензине

Дмитрий Козак.
Источник: Rusinvestforum.org
#Козак

#бензин

#топливо
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Снижение цен на топливо маловероятно. Так думают в правительстве.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что в ближайшее время цены на бензин в стране снижаться не будут. Это связано с рыночными механизмами, пояснил чиновник.

- Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались, - пояснил Козак «РБК».

Козак добавил, что правительство старалось сдержать «галопирующий рост цен» на топливо, однако снизить их будет очень трудно в условиях рыночной экономики. Кроме того, Россия попала в сложную ситуацию – цены на бензин оказались зависимы от курсов валют и мировых цен на нефть.

Вице-премьер заметил, что сейчас внутренний рынок для российских нефтяников стал более привлекательным, чем внешний, но даже несмотря на переизбыток бензина на рынке, дешеветь о не начнёт.

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