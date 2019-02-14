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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 20:15

В МЧС уточнили подробности взрыва в доме Красноярска

Место взрыва.
Источник: vse24.ru
#взрывгаза

#МЧС

#МВД
Красноярск, 14 Февраля - DIXINEWS.

Инцидент произошёл из-за газа. С места событий сообщают о жертвах.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердили факт взрыва газа в жилом доме на улице Кандагарская, 3. Инцидент произошёл в Красноярске в четверг, 14 февраля, в 21:10 часов по местному времени, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- По уточнённой информации имеются разрушения угловых квартир на втором и третьем этажах. Проводится обследование квартир. Спасено 12 человек, из них 2 детей. Всего привлечено 54 человека, 15 единиц техники, из них от МЧС 24 человек, 7 единиц техники. Информация уточняется, - сказали в ведомстве, не уточнив сведения о погибших.

В свою очередь в региональном управлении МВД заявили, что из-за взрыва произошло частичное обрушение здания.

- Количество жильцов, проживавших в здании, устанавливается. Обнаружено тело женщины, - сказали в полиции.

На месте продолжают работать спасатели и следователи. После установления причин взрыва будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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