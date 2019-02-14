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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 19:35

Путин предложил отдельную статью для криминальных «боссов»

Владимир Путин.
Источник: Kareliyanews.ru
#Путин

#ГосДума

#Криминал
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Сроки глава государства назвал приличные. Однако предложение ещё должна рассмотреть Дума.

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести уголовное наказание отдельной статьей для криминальных «авторитетов». Соответствующий законопроект глава государства внёс на рассмотрение в Государственную думу.

По предложению Путина, боссов бандитского мира следует наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Сейчас, считает президент, «авторитеты» могут избегать наказания благодаря своему положению.

- При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена, - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Комментируя данную инициативу, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенников пояснил «Интерфаксу», что закон могут принять уже в марте 2019 года.

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