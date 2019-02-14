Россиянам решили запретить большие талии

Власти изучают подобный опыт, введенный в Японии. Там так борются с лишним весом.

Начальник Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство заинтересовалось законодательным запретом иметь талию более 90 см, который действует в Японии. По словам Поповой, Россия могла бы бороться с ожирением аналогичным способом.

- В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, - сказала чиновница в беседе с РИА «Новости».

Как уточнила Попова, в Японии женщинам разрешена максимальная окружность талии в 80 см, а для мужчин – в 90 см. Если показатели превышены, японцам приходится регулярно посещать консультирование.

Кроме того, компании, которые не следят за здоровьем работников, в Японии штрафуют. И сумма может достигать 19 млн долларов.