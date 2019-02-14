Общество

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 18:48

Россиянам решили запретить большие талии

Анна Попова.
Источник: Orensmi.ru
#Попова

#Роспотребнадзор

#ожирение
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Власти изучают подобный опыт, введенный в Японии. Там так борются с лишним весом.

Начальник Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство заинтересовалось законодательным запретом иметь талию более 90 см, который действует в Японии. По словам Поповой, Россия могла бы бороться с ожирением аналогичным способом.

- В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, - сказала чиновница в беседе с РИА «Новости».

Как уточнила Попова, в Японии женщинам разрешена максимальная окружность талии в 80 см, а для мужчин – в 90 см. Если показатели превышены, японцам приходится регулярно посещать консультирование.

Кроме того, компании, которые не следят за здоровьем работников, в Японии штрафуют. И сумма может достигать 19 млн долларов.

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