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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 18:48
Россиянам решили запретить большие талии
Анна Попова.
Источник: Orensmi.ru
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.
Власти изучают подобный опыт, введенный в Японии. Там так борются с лишним весом.
Начальник Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство заинтересовалось законодательным запретом иметь талию более 90 см, который действует в Японии. По словам Поповой, Россия могла бы бороться с ожирением аналогичным способом.
- В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, - сказала чиновница в беседе с РИА «Новости».
Как уточнила Попова, в Японии женщинам разрешена максимальная окружность талии в 80 см, а для мужчин – в 90 см. Если показатели превышены, японцам приходится регулярно посещать консультирование.
Кроме того, компании, которые не следят за здоровьем работников, в Японии штрафуют. И сумма может достигать 19 млн долларов.
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