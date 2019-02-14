Общество

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 17:51

Песков прокомментировал видео с Ткачёвым, Дворковичем и Тимаковой

Дмитрий Песков.
Источник: Life.ru
#Песков

#соцсети

#чиновники
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Бывшие чиновники веселятся и поют песни. А также пьют вино.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись, появившуюся накануне, где в непринуждённой обстановке запечатлены бывшие чиновники – Александр Ткачёв, Аркадий Дворкович и Наталья Тимакова. На видео они развлекаются в частном самолёте, пьют вино и поют песню Надежды Кадышевой, поднимая тосты за «аграрное лобби».

- Ничего нет в этом зазорного. Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил, - сказал Песков в беседе с «Интерфаксом».

При этом Песков заявил, что не знает, кто опубликовал видеозапись и сделал её, а также заверил, что Кремль не будет заниматься поисками автора.

- Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, по крайней мере, это не наш вопрос, - резюмировал Дмитрий Песков.

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