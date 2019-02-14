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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 17:10
В России не оказалось качественных пельменей
Пельмени.
Источник: Zabavnik.club
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.
Ни один продукт не получил достойной оценки. Их проверяли специалисты.
Роскачество в ходе проверки пельменей в отечественных магазинах не нашло ни одного производителя, достойного «Знака качества». Как заявил глава ведомства Максим Протасов, пельмени, чаще всего, имеют мясо с остатками антибиотиков в составе, а дорогие ингредиенты в них заменены на более дешёвые.
К примеру, вместо говядины и свинины часто используют курицу, пишет «ТАСС». Также нередко добавляют в фарш крахмал и загустители.
- К сожалению, до российского «Знака качества», до наших опережающих требований не дотянулся пока ни один из производителей, - сказал Протасов.
После этого многие предприятия провели проверку своей продукции и усилили контроль качества, добавил чиновник.
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