Здоровье

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 17:10

В России не оказалось качественных пельменей

Пельмени.
Источник: Zabavnik.club
#Роскачество

#пельмени

#Протасов
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Ни один продукт не получил достойной оценки. Их проверяли специалисты.

Роскачество в ходе проверки пельменей в отечественных магазинах не нашло ни одного производителя, достойного «Знака качества». Как заявил глава ведомства Максим Протасов, пельмени, чаще всего, имеют мясо с остатками антибиотиков в составе, а дорогие ингредиенты в них заменены на более дешёвые.

К примеру, вместо говядины и свинины часто используют курицу, пишет «ТАСС». Также нередко добавляют в фарш крахмал и загустители.

- К сожалению, до российского «Знака качества», до наших опережающих требований не дотянулся пока ни один из производителей, - сказал Протасов.

После этого многие предприятия провели проверку своей продукции и усилили контроль качества, добавил чиновник.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошие пельмени
В Роскачестве рассказали, каким должен быть картофель
Роскачество назвало регионы с лучшим белым хлебом
Читайте в рубрике:
Корь оказалась завезена в Россию
Озвучены тревожные данные о заболеваемости корью в России
В Минздраве назвали две основных причины смерти мужчин




Производители предложили добавить в платежки ЖКХ сбор на замену ветхих лифтов
Мощный ураган обрушился на Гавайи пострадали 5 человек
Работники аэропорта в Барнауле помогают пассажирам, упавшим с трапа
Экологи разбираются в массовой гибели рыбы в реке под Смоленском
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС уточнили подробности взрыва в доме Красноярска
Москва, 14 Февраля, 19:35.
Путин предложил отдельную статью для криминальных «боссов»
Ростов-на-Дону , 14 Февраля, 18:48.
Ряды мэрии Ростова "поредели"
Москва, 14 Февраля, 18:48.
Россиянам решили запретить большие талии
Москва, 14 Февраля, 17:51.
Песков прокомментировал видео с Ткачёвым, Дворковичем и Тимаковой (ВИДЕО)
Нижний Новгород, 14 Февраля, 17:30.
Нижегородские власти пригрозили водителям автобусов "чёрным списком"
Москва, 14 Февраля, 17:10.
В России не оказалось качественных пельменей
Москва, 14 Февраля, 16:18.
Российские дороги обложат суперасфальтом
Москва, 14 Февраля, 15:50.
В Госдуме задумались о судьбе российских деревень
Москва, 14 Февраля, 15:20.
Более 60 тысяч рабочих устраняют последствия непогоды в Москве
Сочи, 14 Февраля, 15:14.
Медведев заявил, что чиновники ответят за всё
Москва, 14 Февраля, 14:35.
Кассы для маломобильных пассажиров появятся на МЦД


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия