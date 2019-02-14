В России не оказалось качественных пельменей

Ни один продукт не получил достойной оценки. Их проверяли специалисты.

Роскачество в ходе проверки пельменей в отечественных магазинах не нашло ни одного производителя, достойного «Знака качества». Как заявил глава ведомства Максим Протасов, пельмени, чаще всего, имеют мясо с остатками антибиотиков в составе, а дорогие ингредиенты в них заменены на более дешёвые.

К примеру, вместо говядины и свинины часто используют курицу, пишет «ТАСС». Также нередко добавляют в фарш крахмал и загустители.

- К сожалению, до российского «Знака качества», до наших опережающих требований не дотянулся пока ни один из производителей, - сказал Протасов.

После этого многие предприятия провели проверку своей продукции и усилили контроль качества, добавил чиновник.