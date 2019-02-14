Российские дороги обложат суперасфальтом

Технология его изготовления будет разной. В зависимости от климатических условий каждого региона.

В Росавтодоре сообщили, что в нашей стране начнут изготовление асфальта для дорог методом объёмного проектирования. Этот «суперасфальт» будет отличаться повышенной прочностью. Его долговечность составит 12 лет вместо 4-5 лет, как у теперешних покрытий.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшие 2 года «суперасфальт» уложат на тысяче километров трасс. В зависимости от погоды, смесь будет создаваться разной. Асфальт замешивают поэтапно и на каждом из них проверяют – в этом смысл объёмного проектирования.

Подобная технология уже применяется в США, пишут «Известия», а в России начала применяться три года назад. «Суперасфальт» есть на таких трассах, как А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», на ряде участков «Тавриды» и возле Крымского моста, а также на других магистралях.

Метод планируют использовать лишь на федеральных дорогах из-за его дороговизны.