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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 16:18
Российские дороги обложат суперасфальтом
Трасса.
Источник: Nat-geo.ru
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.
Технология его изготовления будет разной. В зависимости от климатических условий каждого региона.
В Росавтодоре сообщили, что в нашей стране начнут изготовление асфальта для дорог методом объёмного проектирования. Этот «суперасфальт» будет отличаться повышенной прочностью. Его долговечность составит 12 лет вместо 4-5 лет, как у теперешних покрытий.
Как уточнили в ведомстве, в ближайшие 2 года «суперасфальт» уложат на тысяче километров трасс. В зависимости от погоды, смесь будет создаваться разной. Асфальт замешивают поэтапно и на каждом из них проверяют – в этом смысл объёмного проектирования.
Подобная технология уже применяется в США, пишут «Известия», а в России начала применяться три года назад. «Суперасфальт» есть на таких трассах, как А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», на ряде участков «Тавриды» и возле Крымского моста, а также на других магистралях.
Метод планируют использовать лишь на федеральных дорогах из-за его дороговизны.
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