Общество

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 15:50

В Госдуме задумались о судьбе российских деревень

Олег Нилов.
Источник: Shkola73.ru
#ГосДума

#деревни

#Нилов
Москва, 14 Февраля - DIXINEWS.

Тысячи из них уже погибли. И ещё столько же могут разделить эту судьбу.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Олег Нилов заявил, что необходимо создать нацпроект для спасения российских деревень. Такое заявление он сделал в ходе заседания Госдумы, передаёт агентство «Москва».

Так, Нилов подчеркнул, что десятки тысяч деревень уже исчезли с карты России, и при этом столько же находятся «при смерти».

- Происходит сознательное опустошение центральный российских регионов, - резюмировал парламентарий.

По мнению Нилова, назвать нацпроекты по спасению деревень можно «Свой дом» или «Отчий дом». Кроме того, депутат призвал рассмотреть законопроект, который позволяет на материнский капитал строить садовые дома, напомнив, что идею поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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