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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 15:14
Медведев заявил, что чиновники ответят за всё
Дмитрий Медведев.
Источник: 25mk.ru
Сочи, 14 Февраля - DIXINEWS.
Он лично будет их контролировать. Речь о нацпроектах.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что чиновники будут персонально перед ним отчитываться о реализации национальных проектов. Такое заявление глава правительства сделал в ходе Российского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Сочи.
По словам Медведева, он сам с коллегами из правительства будет выезжать на места, чтобы контролировать ход выполнения майского указа.
- За каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник, - передаёт «Коммерсант» слова премьера.
Медведев отметил, что для реализации нацпроектов нужно быстро переобучить чиновников, а современных управленцев призвал уметь создавать работоспособную команду и осваивать цифровые технологии.
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