Медведев заявил, что чиновники ответят за всё

Он лично будет их контролировать. Речь о нацпроектах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что чиновники будут персонально перед ним отчитываться о реализации национальных проектов. Такое заявление глава правительства сделал в ходе Российского инвестиционного форума, который проходит в эти дни в Сочи.

По словам Медведева, он сам с коллегами из правительства будет выезжать на места, чтобы контролировать ход выполнения майского указа.

- За каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник, - передаёт «Коммерсант» слова премьера.

Медведев отметил, что для реализации нацпроектов нужно быстро переобучить чиновников, а современных управленцев призвал уметь создавать работоспособную команду и осваивать цифровые технологии.