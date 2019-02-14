Захарова посмеялась над новыми санкциями

Российские власти не воспринимают их всерьёз. И Захарова объяснила, почему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не воспринимают всерьёз угрозу новых санкций со стороны США. Такое заявление она сделала в ходе еженедельного брифинга, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном, невозможно, - заявила Захарова, намекнув, что данный случай «медицинский».

Напомним, о желании США ввести новые ограничительные меры против России стало известно накануне, 13 февраля. Причиной для такого шага в Вашингтоне назвали инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, и предполагаемое вмешательство Кремля в выборы в других странах.