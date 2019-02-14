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Константин Большаков
14 Февраля, 2019 13:10
В правительстве России обвинили США в желании «выстрелить себе в ногу»
Антон Силуанов.
Источник: V-gornom.ru
Сочи, 14 Февраля - DIXINEWS.
Такое мнение озвучил один из высокопоставленных чиновников. Речь идёт о возможных новых санкциях.
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление чиновник сделал в кулуарах форума в Сочи.
Как пояснил Силуанов, наша страна уже прошла несколько периодов подобных ограничений, в результате чего была создана необходимая база, которая позволит отреагировать на новые санкции.
- Сами себе в ногу выстрелят, - сказал вице-премьер.
Он добавил, что западные инвесторы начали проявлять интерес к российскому суверенному долгу, поэтому санкции в первую очередь ударят по ним самим.
Напомним, о намерении ввести новые санкции против РФ стало известно накануне. Инициатива исходила от американских сенаторов.
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