Армия и оружие

Константин Большаков
14 Февраля, 2019 12:25

Глава бельгийской контрразведки мог работать на Россию

Брюссель.
Источник: Gosindex.ru
#разведчики

#шпионы

#Ванденборре
Брюссель, 14 Февраля - DIXINEWS.

Его уже отстранили от поста. Сейчас ведётся проверка.

Начальник контрразведки Бельгии майор Клемент Ванденборре был отстранён от должности в связи с подозрениями в нарушении правил конфиденциальности и работе на Россию. Как пишет издание De Morgen, об этом заявили сразу несколько источников.

Насколько известно, офис майора Ванденборре опечатали ещё в конце января этого года, а его самого поместили под домашний арест. Решение было принято из-за множественных инцидентов и нарушений. Подозревается, что контрразведчик уничтожал конфиденциальные документы обычным шредером.

При этом источники не уточнили, как Клемент Ванденборре мог быть связан с Россией и с каких пор могли продолжаться подобные отношения. Не исключено, что арест майора связан с борьбой за руководство внутри Генеральной службы информации и безопасности.

В частности, бельгиец проработал в контрразведке почти 40 лет, и сейчас в службе усиливается недовольство возрастными руководителями. Также обострилось противостояние между разведкой, где служат военные, и контрразведкой с гражданскими лицами.

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