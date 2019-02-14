Россиян начнут предупреждать о выходе на пенсию за 20 лет

ПФР начнёт рассылку таких сообщений. Чтобы граждане не путали, когда смогут выйти на заслуженный отдых.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что ПФР планирует рассылать уведомления гражданам, которым осталось 15-20 лет до выхода на пенсию. Подобную рассылку планируют сделать автоматизированной.

Как пояснил Дроздов, цель данной задумки – вовлечь аудиторию, которая имеет некоторую трудовую историю.

- Мы планируем рассказать им, какую бы они получили пенсию, если бы они работали в том же объёме, что сейчас, и что надо сделать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования, - пояснил глава ПФР.

Напомним, с этого года в России начали повышать пенсионный возраст в связи с принятием соответствующей реформы. Власти называли этот шаг трудным, но необходимым.