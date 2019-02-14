Птицефабрика Чайковская включена в Реестр экспортеров российских предприятий

Помимо Стран Таможенного Союза, предприятие сможет экспортировать свою продукцию и в ряд других стран. Экспорт яйца начнётся в этом году.

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» - одно из лучших аграрных предприятий Пермского края. Представителями птицефабрики 12 ноября 2018 года была подана заявка на включение предприятия в Реестр экспортёров России.

В соответствии с положением «О едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», утверждённом Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94, деятельность птицеперерабатывающего предприятия ЗАО «Птицефабрика Чайковская» по производству и хранению куриного пищевого яйца соответствует основополагающим нормам и требованиям Евразийского Экономического Союза, предъявляемым к предприятиям по производству и хранению пищевых продуктов, включая их качество и безопасность и включено в Реестр экспортеров российских предприятий в ИС «Цербер» № RU-059/VN04023, сообщается на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю.

«Соответствующие документы о включении в Реестр экспортёров мы получили 29 января 2019 года. Отныне, ПФ «Чайковская», сможет поставлять свою продукцию в Страны Таможенного Союза (Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия), а также в Ирак, Иран и Объединённые Арабские Эмираты», - рассказал генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков корреспонденту ИА DixiNews.

Также Пётр Бельков отметил, что экспорт продукта птицефабрика планирует начать во втором квартале 2019 года. «В настоящий момент идёт решение логистических вопросов», - сказал генеральный директор.

Напомним, что в конце прошлого года ПФ «Чайковская» получила право на размещение знака «Гарантия качества», как лучший производитель яйца, в том числе диетического. Знак «Гарантия качества» будет размещён на каждой упаковке с продукцией Чайковской птицефабрики, а также в точках продажи яиц предприятия, что послужит дополнительным аргументом для покупателя.

На Чайковской Птицефабрике производится более 70 видов различной продукции. Это мясо птицы, полуфабрикаты натуральные, рубленные, субпродукты, колбасы, копчёности. А также традиционные яйца, богатые витаминами, аминокислотами, микроэлементами.