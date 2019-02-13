Политика

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 20:51

Штрафы за неуважение властей вырастут в разы

Госдума.
Источник: dixinews.ru
#штрафы

#власть

#ГосДума
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.

Так решили депутаты. Но закон пока не принят окончательно.

Группа депутатов Госдумы подготовила правки к законопроекту о наказаниях за неуважение властей, который будет рассматриваться во втором чтении. Как пишет «ТАСС», за оскорбление властей и фейковые новости предлагается увеличить штрафы в несколько раз.

Физические лица предлагается штрафовать на 30 — 100 тысяч рублей. В первоначальной редакции предполагался штраф в три — пять тысяч. Для должностных лиц предусмотрен штраф в 60 — 200 тысяч рублей (ранее 30 — 50 тысяч), пишет издание.

Для юридических лиц штрафы попросили снизить до 200-500 тысяч рублей, тогда как ранее предполагалось от 400 тысяч до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета административного нарушения.

Поправки ко второму чтению будут приниматься до 22 февраля.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В России начнут штрафовать за медленную езду
Госдума приняла закон об изоляции российского интернета
В Госдуме уточнили, будет ли налог на домашних животных
Читайте в рубрике:
Против России введут новые санкции
Евросоюз может развалиться, как СССР
Путин пожурил главу Татарстана




Власти Днепра пытались "купить данные" избирателей ради Порошенко
Глава МИД Венгрии встал на сторону России в беседе с Помпео
Для финального подрыва на Бурее потратили 15 тонн тротила
Мощный ураган обрушился на Гавайи пострадали 5 человек
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС и РРПК связали «странные» отношения
Москва, 13 Февраля, 20:51.
Штрафы за неуважение властей вырастут в разы
Брюссель, 13 Февраля, 20:08.
Против России введут новые санкции
Вашингтон, 13 Февраля, 19:32.
Евросоюз может развалиться, как СССР
Воронеж, 13 Февраля, 18:47.
В Воронеже организуют "праздничные" учения
Уфа, 13 Февраля, 18:38.
Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину
Москва, 13 Февраля, 18:13.
Прокуратура заинтересовалась отношениями ФАС и «ДМП-РМ»
Москва, 13 Февраля, 17:55.
Первую бариатрическую операцию выполнили хирурги Подмосковья
Самара, 13 Февраля, 17:46.
Самарские силовики поймали иностранного пособника исламистов
Волгоград, 13 Февраля, 16:23.
Под Волгоградом устроили внезапные учения местного гарнизона
Москва, 13 Февраля, 14:20.
Аршавин захотел «отобрать» у бывшей жены 1 млн евро
Москва, 13 Февраля, 13:35.
Музей Москвы обновил экскурсионную программу


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия