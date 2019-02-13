Штрафы за неуважение властей вырастут в разы

Так решили депутаты. Но закон пока не принят окончательно.

Группа депутатов Госдумы подготовила правки к законопроекту о наказаниях за неуважение властей, который будет рассматриваться во втором чтении. Как пишет «ТАСС», за оскорбление властей и фейковые новости предлагается увеличить штрафы в несколько раз.

Физические лица предлагается штрафовать на 30 — 100 тысяч рублей. В первоначальной редакции предполагался штраф в три — пять тысяч. Для должностных лиц предусмотрен штраф в 60 — 200 тысяч рублей (ранее 30 — 50 тысяч), пишет издание.

Для юридических лиц штрафы попросили снизить до 200-500 тысяч рублей, тогда как ранее предполагалось от 400 тысяч до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета административного нарушения.

Поправки ко второму чтению будут приниматься до 22 февраля.