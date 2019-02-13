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Константин Большаков
13 Февраля, 2019 20:08
Против России введут новые санкции
Флаги ЕС и РФ.
Источник: dixinews.ru
Брюссель, 13 Февраля - DIXINEWS.
Об этом уже думают на Западе. Причиной хотят назвать инцидент в море.
Америка и Евросоюз намереваются ввести очередные антироссийские санкции. Как пишет Financial Times, причиной этому стал инцидент в Керченском проливе, который произошёл в ноябре 2018 года.
Главы МИД Евросоюза обсудят этот вопрос 18 февраля, а сами санкции могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Уточняется, что рестриктивные меры будут приняты против физических лиц и организаций, непосредственно связанных с инцидентом.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября того года. Российские пограничники задержали три корабля военно-морских сил Украины за нарушение границы. Моряки были арестованы, ведётся следствие.
В Киеве действия Москвы назвали «военной агрессией».
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