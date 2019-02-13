Политика

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 19:32

Евросоюз может развалиться, как СССР

Джордж Сорос.
Источник: dixinews.ru
Вашингтон, 13 Февраля - DIXINEWS.

Крупнейший мировой финансист предсказал крах ЕС. И попросил объединение «проснуться».

Американский финансист Джордж Сорос опубликовал на сайте Project Syndicate статью под названием «Европа, пожалуйста, проснись». В ней он, в частности, предостерегает Евросоюз от развала по примеру СССР.

Сорос считает, что жители и руководство Евросоюза не понимают, что для объединения необходим революционный момент. Миллиардер утверждает, если европейцы не «проснутся», то ЕС ожидает судьба Советского Союза в 1991 году. При этом Сорос напомнил, что всё большей партий на континенте, пришедших к власти, не желает сохранения Евросоюза.

- Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их радикально другими, - сказано в публикации.

Чтобы сохранить Евросоюз, полагает Сорос, на грядущих майских выборах отдельные партии должны поставить интересы организации превыше своих. А нынешнее руководство ЕС он сравнил с политбюро времён заката СССР.

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