Общество

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 18:38

Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину

Сибай.
Источник: Russia-ic.com
#протесты

#Афзалов

#Сибай
Уфа, 13 Февраля - DIXINEWS.

Чиновник считает, что люди не должны обращаться к президенту. И очень нелицеприятно их охарактеризовал.

Глава города Сибая Рустем Афзалов в ходе встречи с горожанами пристыдил участников и организаторов схода, которые записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.

Как пишет «Коммерсант», тление руды в законсервированном карьере продолжается с ноября того года. Но, по словам Афзалова, сход организовали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю», чтобы создать пиар-компанию.

- Митинг в выходной — это было вообще не правильно, - уверен чиновник. - Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли?

Кроме того, одно из интернет-пользователей, который распространял информацию о сходе, мэр назвал «уголовником и экскрементом». При этом собравшиеся жители приветствовали слова Афзалова аплодисментами.

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