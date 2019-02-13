Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину

Чиновник считает, что люди не должны обращаться к президенту. И очень нелицеприятно их охарактеризовал.

Глава города Сибая Рустем Афзалов в ходе встречи с горожанами пристыдил участников и организаторов схода, которые записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.

Как пишет «Коммерсант», тление руды в законсервированном карьере продолжается с ноября того года. Но, по словам Афзалова, сход организовали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю», чтобы создать пиар-компанию.

- Митинг в выходной — это было вообще не правильно, - уверен чиновник. - Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли?

Кроме того, одно из интернет-пользователей, который распространял информацию о сходе, мэр назвал «уголовником и экскрементом». При этом собравшиеся жители приветствовали слова Афзалова аплодисментами.