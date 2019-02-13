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Константин Большаков
13 Февраля, 2019 18:38
Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину
Сибай.
Источник: Russia-ic.com
Уфа, 13 Февраля - DIXINEWS.
Чиновник считает, что люди не должны обращаться к президенту. И очень нелицеприятно их охарактеризовал.
Глава города Сибая Рустем Афзалов в ходе встречи с горожанами пристыдил участников и организаторов схода, которые записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города.
Как пишет «Коммерсант», тление руды в законсервированном карьере продолжается с ноября того года. Но, по словам Афзалова, сход организовали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю», чтобы создать пиар-компанию.
- Митинг в выходной — это было вообще не правильно, - уверен чиновник. - Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли?
Кроме того, одно из интернет-пользователей, который распространял информацию о сходе, мэр назвал «уголовником и экскрементом». При этом собравшиеся жители приветствовали слова Афзалова аплодисментами.
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