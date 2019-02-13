Прокуратура заинтересовалась отношениями ФАС и «ДМП-РМ»

СМИ опубликовали письмо, рассказывающее о "родоначальниках" крабовых аукционах. Там много интересного.

На сайте "Рыба Камчатского края" появилось письмо, которое "ставит" точки над "i" в некоторых вопросах о возможностях" молодого отпрыска" семьи российских олигархов. Как говорится в публикации ИА “Тихоокеанский вестник”, в конце прошлого года "Русская рыбопромышленная компания" решила перейти "красные линии", бросив соблюдать минимальные приличия.

Так, гендиректор ООО "РРПК" Андрей Тетёркин, досрочно покинувший свой пост, в феврале 2018 года утверждал, что компания не имеет отношения к организации "крабовых аукционов". Но уже 22 июня того же года в ходе совещания с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым заявил обратное и поддержал данную идею.

Кроме того, в ходе Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзинь Пин посетили стенд Росрыболовства, где как "рояль в кустах" оказался Глеб Франк, заверивший российского лидера в поддержке "дорожной карты" о развитии конкуренции и готовности ей следовать.

Утверждается, что в прошлом году собственники "РРПК" начали продвигаться сразу по нескольким направлением. Это может быть связано с переходом финансового обслуживания из Газпромбанка в Сбербанка. Ведя себя как хозяева отрасли, представители компании забывают посещать российские рыбопромышленные форумы, сказано в письме, однако занимаются масштабными проектами.

В ходе совещания в Минприроды связанная с Глебом Франком компания "Роквелл капитал" активно интересовалась хозяйственным освоим Кроноцкого заповедника. При этом рабочие подходы Франка называются "напоминающими финансовую пирамиду МММ". Сказано, что Франк и его тогдашний партнёр Максим Воробьёв пришли в рыбный бизнес в 2012 году, чтобы создать "рыбную Coca-Cola". После того, как этот бизнес не оправдал ожиданий, они решили сконцентрироваться на добыче краба, прикупив данную продукцию объёмом более 5 тысяч тонн.

Однако в дальнейшем выяснилось, что У РРПК не хватает для промысла флота и экипажа. Для помощи в этой работе фирма якобы обратилась к компаниям, подконтрольных Олег Кану. Но в результате случились несколько поставок мёртвого краба в Корею, и репутация РРПК оказалась под угрозой. Владельцы начали искать другие прибыльные сегменты рынка, обратив внимание на добычу лосося.

Возникла идея прорубить рыбоход в Кроноцкое озеро, продавать квоты корейским компаниям, но доходы пока далеки от ожидаемых. Крабовый бизнес оказался слишком сложным, а неводы в Кроноцком озере кажутся простым "извлечением" денег из водоёма.

"Осколком" "Дальпорепродукта" оказалась компания "ДМП-РМ", являющаяся одним из активов "РРПК". Этот лидер по добыче краба в мире оказался в удручающемся состоянии и достался русско-украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге. В 2011-2015 годах "минтаевая Coca-Cola" собирала все компании, имеющие минтаевые квоты.

Франк и Дремлюга вели переговоры следующим образом: первый делал предложение, второй не соглашается, после чего в дело включается Игорь Артемьев, который наоминанет о лишении квот подконтрольных иностранным инвесторам компаний. В итоги подконтрольная Дремлюге "ДМП-РМ" при стартовой цене 300 млн долларов стала достоянием "РРПК" за 150 млн.

И вот тут самое интересное открытие. В соответствии с законодательством сразу после признания рыбопромышленной компании подконтрольной иностранному инвестору, подтверждённому решением суда, ФАС обязан передать информацию в Росрыболовство. Росрыболовство расторгает договоры о закреплении долей квот и аннулирует разрешения на вылов. Затем - высвободившиеся квоты выставляются на аукционы, в которых принимают участие все желающие.

Однако всё это оказалось проигнорировано, ведь из аукционов необходимо было вывести 70 тысяч тонн минтая и сельди, что в пересчёте на деньги оказывается 100 млн долларов ежегодной выручки. В результате глава ФАС Игорь Артемьев подписал мировое соглашение между ФАС и "ДМП-РМ". Затем в дело включилась прокуратура, которая не согласилась со "слиянием" данного ведомства и указанной компании.