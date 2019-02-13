Спорт

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 14:20

Аршавин захотел «отобрать» у бывшей жены 1 млн евро

Андрей Аршавин.
Источник: Oboi.cc
#Аршавин

#развод

#футбол
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.

Сейчас идут судебные тяжбы. Бывшие возлюбленные делят деньги.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин судится с экс-супругой Алисой Казьминой. Как пишет «Р-спорт», у игрока возникли денежные претензии к бывшей возлюбленной.

Как пояснил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Казьминой, Аршавин обратился в мировой суд с целью расторгнуть брак, а также потребовал от экс-супруги 1 млн евро. Каковы причины такого иск, Добровинский ответил, что нужно спросить об этом самого бывшего футболиста.

При этом накануне, напомним, в полиции начали расследование по факту заявления Алисы Казьминой о том, что футболист якобы ей угрожал.

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