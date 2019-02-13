Экономика

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 13:30

Медведев рассказал, когда российская экономика почувствует «гравитацию»

Дмитрий Медведев.
Источник: Kick.media
#Медведев

#экономика

#СМИ
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.

Премьер отметил, что уже сейчас страна может переносить «шок». Однако дальше будет ещё лучше.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев опубликовал в РИА «Новости» колонку, в которой рассказал о состоянии российской экономики. Так, по словам премьера, у экономики нашей страны выработался «сильный иммунитет» к внешним шокам.

Если ситуация будет развиваться подобным образом и дальше, то через шесть лет (после 2024 года), у российской экономики будет «мощная гравитация». Это значит, что в Россию начнут стремиться лучшие умы и идеи, уверен он.

- Перед нами большая цель — ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом — 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать — мне нравится та жизнь, которой я живу, - пишет Дмитрий Медведев.

Однако, для создания развитой экономики нужно проделать большую работу, сказал премьер. Он считает, что люди должны заниматься любимым делом за хорошую зарплату, жить и получать удовольствие от жизни, а создание таких условий – забота властей.

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