Политика

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 13:07

Путин пожурил главу Татарстана

Рустам Минниханов и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Минниханов

#Татарстан
Казань, 13 Февраля - DIXINEWS.

Тот прослушал часть речи президента. И поплатился.

Президент России Владимир Путин сделал замечание главе Татарстана Рустаму Минниханову. Такой сумбурный инцидент произошёл в Казани, где глава государства провёл встречу с общественниками, обсудив с ними сервис «Народный контроль».

- Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты! Не слушает нас. Практика хорошая «Народный контроль», ты передай, пожалуйста, ладно? - сказал президент в ходе встречи.

После этой фразы Владимир Путин предложил не ставить Минниханова «в сложное положение», потому что тот всё прослушал.

Отметим, что встреча с главой региона стала завершающим событием визита Владимира Путина в Татарстан.

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