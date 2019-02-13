|
Константин Большаков
13 Февраля, 2019 13:07
Путин пожурил главу Татарстана
Рустам Минниханов и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Казань, 13 Февраля - DIXINEWS.
Тот прослушал часть речи президента. И поплатился.
Президент России Владимир Путин сделал замечание главе Татарстана Рустаму Минниханову. Такой сумбурный инцидент произошёл в Казани, где глава государства провёл встречу с общественниками, обсудив с ними сервис «Народный контроль».
- Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты! Не слушает нас. Практика хорошая «Народный контроль», ты передай, пожалуйста, ладно? - сказал президент в ходе встречи.
После этой фразы Владимир Путин предложил не ставить Минниханова «в сложное положение», потому что тот всё прослушал.
Отметим, что встреча с главой региона стала завершающим событием визита Владимира Путина в Татарстан.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия