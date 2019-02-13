Транспорт

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 12:28

В России начнут штрафовать за медленную езду

Автомагистраль.
Источник: Platdor.ru
#минтранс

#дороги

#штрафы
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.

Это касается не всех трасс, разумеется. Законопроект подготовили в Минтрансе.

Министерство транспорта РФ подготовило поправки в КоАП, согласно которым предлагается ввести штрафы за полную остановку на автомагистралях вне специальных площадок. Кроме того, нарушением будет считаться езда по ним со скоростью менее 40 км/ч, и штрафы за это возрастут в три раза.

В пояснительной записке к данному законопроекту говорится, что он будет направлен на снижение аварийности на подобных участках трассы.

Напомним, ранее Минтранс также поддержал наказание для водителей, превышающих допустимую скорость на 10 км/ч. Эта мера также призвана, чтобы снизить число аварий на российских дорогах.

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