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Константин Большаков
13 Февраля, 2019 12:28
В России начнут штрафовать за медленную езду
Автомагистраль.
Источник: Platdor.ru
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.
Это касается не всех трасс, разумеется. Законопроект подготовили в Минтрансе.
Министерство транспорта РФ подготовило поправки в КоАП, согласно которым предлагается ввести штрафы за полную остановку на автомагистралях вне специальных площадок. Кроме того, нарушением будет считаться езда по ним со скоростью менее 40 км/ч, и штрафы за это возрастут в три раза.
В пояснительной записке к данному законопроекту говорится, что он будет направлен на снижение аварийности на подобных участках трассы.
Напомним, ранее Минтранс также поддержал наказание для водителей, превышающих допустимую скорость на 10 км/ч. Эта мера также призвана, чтобы снизить число аварий на российских дорогах.
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