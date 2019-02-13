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Константин Большаков
13 Февраля, 2019 11:47
В Китае озвучили, что думают о венесуэльской оппозиции
Хуан Гуайдо.
Источник: Golos.ua
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.
Пекин заявляет, что не вёл переговоров с представителями Гуайдо. Ранее его не поддержала Россия.
Официальный представить МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что сообщения СМИ о переговорах Пекина с лидерами оппозиции в Венесуэле являются ложью. Об этом пишет РИА «Новости».
- Газета «Wall Street Journal» вчера в два часа опубликовала этот материал, пока мы готовили ответ. Это не очень конструктивно и непрофессионально. На самом деле это ложное сообщение, это фейк, - сказал представитель Китая.
Накануне данное издание написало, что власти Китая якобы отправили на переговоры с оппозицией Венесуэлы своего представителя. Газета отмечала, что Пекин беспокоится о своих миллиардных инвестициях в экономику латиноамериканской страны.
Напомним, протесты в Венесуэле начались 23 января. В тот день глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны. Его поддержали США, однако Россия выступила против.
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