Илон Маск сказал, что он думает о меме про Илона Маска

Знаменитому бизнесмену понравилась русская шутка. Об этом он заявил лично.

Глава компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на сюжет телекомпании НТВ, которая опубликовала видео с «Жигулями», едущими задом наперёд. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Место действия разворачивается в Ставрополе. Когда машина несётся по дороге, кажется, будто она едет задом наперёд. Однако это не так – молодой водитель просто поменял местами багажник и капот, и развернул кресло и руль в салоне авто.

НТВ решили опубликовать эту новость на своей странице в твиттере с подзаголовком «Как тебе такое, Илон Маск?», который стал популярным мемом в рунете. Неожиданно для всех, американский миллиардер ответил на этот сюжет. На своей странице в той же соцсети он написал «хаха офигенно».

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

И эта история закончилась бы благополучно, если бы не одно «но» - в отношении водителя «Жигулей» завели три протокола.