Экономика

Константин Большаков
13 Февраля, 2019 10:48

Орешкин назвал рост ВВП «разовой историей»

Максим Орешкин.
Источник: Newsregions.ru
#Минэкономразвития

#Орешкин

#ВВП
Москва, 13 Февраля - DIXINEWS.

Министр считает, что не нужно делать поспешных выводов. И объяснил свои слова.

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что не стоит делать глобальных положительных выводов на основе отчёта Росстата о рекордном росте ВВП в 2018 году. Такое заявление глава ведомства сделал в беседе с «Ведомостями».

Как объяснил Орешкин, многие факторы, которые повлияли на рост ВВП, носили разовый характер.

- И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, - например, в изменении объемов добычи нефти, - сказал министр.

Такая большая цифра – точно разовая история, добавил Орешкин. Он заверил, что в 2019 году будет наблюдаться «замедление темпов роста». Прогноз министерства на этот срок – 1,3%.

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