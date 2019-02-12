Гуайдо оказался завербованным агентом США

Лидер венесуэльской оппозиции просто выполняет приказы из Вашингтона. Об этом заявили дипломаты.

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который в конце января объявил себя и.о. президента страны, был завербован спецслужбами США. По словам Тортоса, это произошло 10 лет назад.

- По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, - передаёт РИА «Новости» слова посла. – И с этого всё началось.

Тортоса заявил, что до недавних событий Гуайдо никто не знал, и когда пришло время, он начал выполнять задачу, поставленную американцами. Однако к этой «миссии» он оказался не готов, считает посол, Гуайдо – лишь марионетка, за которым стоит США.

Напомним, политический кризис в Венесуэле начался 23 января, когда Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, тогда как Россия выступила с поддержкой избранного президента Николаса Мадуро.