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Константин Большаков
12 Февраля, 2019 17:42
Гуайдо оказался завербованным агентом США
Хуан Гуайдо.
Источник: Trancerd.livejournal.com
Каракас, 12 Февраля - DIXINEWS.
Лидер венесуэльской оппозиции просто выполняет приказы из Вашингтона. Об этом заявили дипломаты.
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который в конце января объявил себя и.о. президента страны, был завербован спецслужбами США. По словам Тортоса, это произошло 10 лет назад.
- По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, - передаёт РИА «Новости» слова посла. – И с этого всё началось.
Тортоса заявил, что до недавних событий Гуайдо никто не знал, и когда пришло время, он начал выполнять задачу, поставленную американцами. Однако к этой «миссии» он оказался не готов, считает посол, Гуайдо – лишь марионетка, за которым стоит США.
Напомним, политический кризис в Венесуэле начался 23 января, когда Гуайдо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, тогда как Россия выступила с поддержкой избранного президента Николаса Мадуро.
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