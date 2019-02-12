В отношении российской структуры «Samsung» завели дело

Компанию заподозрили в координации ценообразования. Ранее под «прицел» ФАС уже попадали «Apple» и «LG».

Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении российской структуры «Samsung» по признакам координации цен на смартфоны и планшеты. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в прошлом году сотрудники службы устроили внеплановую проверку ООО «Самсунг Электроник Рус Компани», в ходе которой со стороны компании были обнаружены нарушения антимонопольного законодательства. Реселлеры «Samsung» установили и поддерживали цены на целый ряд гаджетов.

- В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по «Apple» и «LG». Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники, - прокомментировал замглавы ФАС России Андрей Цариковский.

Как сказано на сайте ФАС, речь идёт о моделях смартфонов Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017 и моделях планшетов Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.