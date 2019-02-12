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Константин Большаков
12 Февраля, 2019 16:23
Лукашенко пригрозил Польше последствиями за «бряцание оружием»
Александр Лукашенко.
Источник: rbc.ru
Минск, 12 Февраля - DIXINEWS.
Минск назначил нового посла в Польше. Вместе с ним Лукашенко передал своеобразный «привет» коллегам из Варшавы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет спокойно смотреть, как Польша бряцает оружием. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с Владимиром Чушевым, который назначен послом страны в Польше.
- Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть, - передаёт пресс-служба Лукашенко его слова.
Лукашенко также напомнил, что «на этом направлении» есть белорусско-российская группировка, добавив, что поляки – не чужой народ для белорусов. Говоря об отношениях Минска и Варшавы, белорусский лидер признал наличие проблем, но назвал их решаемыми.
- Не скажу, что они без проблем. Их хватает. Но все они абсолютно решаемы, - резюмировал президент.
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